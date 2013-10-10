Кадыров показал, как чеченцы обращаются с украинскими пленными

Глава Чечни прокомментировал слова папы римского Франциска о "жестокости".

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские военные обращаются с украинскими пленными. В социальных сетях российский чиновник разместил пост с видеозаписью, в котором ответил на слова главы Святого престола Франциска о "жестокости" выходцев из Чечни в отношении обращения с пленными солдатами на передовой линии специальной военной операции. Спикер заметил, что на самом деле в этом общении звучат шутки и чувствуется дружеская атмосфера. По мнению Рамзана Кадырова, римскому понтифику следовало бы вести более миролюбивую риторику, а не наоборот, пытаться посеять межнациональную рознь и ненависть.

Без вмешательства НАТО во внутренние дела Украины у нас никогда не было никаких проблем с украинским народом. У нас нет никакого желания их убивать, особенно когда они сдаются в плен. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни привел в пример недавнюю специальную операцию спецназа "Ахмат" и военнослужащих Центрального военного округа когда российским военным удалось удалось взять в плен большое количество представаителей ВСУ в районе Кременной.

Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95