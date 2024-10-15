Украинец попл в плен на Харьковском направлении СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры с пленным военнослужащим армии киевского режима. Известно, что иностранец был насильно мобилизован местным ТЦК, после чего отправлен на линию боевого соприкосновения без необходимой для этого подготовки и опыта.Вооруженные силы России вблизи города Волчанска на харьковском оперативном направлении специальной военной операции. Работа выполнена подразделением "Ахмат-Запад" МО РФ, сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району совместно с военнослужащими 128-й бригады МО РФ.

В окрестностях Волчанска наши бойцы задержали украинского военнослужащего Константина Грызлова. На допросе он сообщил, что был насильно мобилизован ТЦК, без подготовки и без какого-либо опыта отправлен на линию боевого соприкосновения. Практически сразу он оказался в руках наших бойцов. Рамзан Кадыров, глава Чечни

На видеокадрах украинский пленный рассказывает, что шансов выжить у него на поле боя практически не было, поэтому теперь он благодарит Рамзана Кадырова за то, что российские военнослужащие сохранили ему жизнь.

Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию.

Фото: Telegram / Kadyrov_95