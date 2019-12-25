  1. Главная
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию
Глава Чечни оценил переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не уверен в том, что у американского президента-республиканца Дональда Трампа есть для Москвы какое-либо решение, которое устроит российское руководство. Соответствующее заявление глава региона сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том,  верит ли он в успех мирных переговоров между Кремлем и Белым домом по урегулированию регионального конфликта на Украине. 

Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 15 августа. Мероприятие прошло на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридже на Аляске.

Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении.

Фото: Telegram / Kadyrov_95

