Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой

Глава Чечни заметил, что никаких "церемоний" с ЕС быть не может в случае нападения на Россию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова российского президента Владимира Путина о том, что наша страна готова к войне с европейским регионом. Соответствующий комментарий российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале. Ранее глава государства на пресс-конференции со СМИ сообщил публично, что Москва никогда не собиралась и не планирует вступать в прямой вооруженный конфликт с Европой, о чем регулярно повторяют официальные и должностные лица. Однако в том случае, если недружественные государства решат самостоятельно начать сражение с нами, то у мировой общественности не может быть никаких сомнений в том, что Россия готова отреагировать на эту провокацию "прямо сейчас".

Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. Рамзан Кадыров, глава Чечни

