Глава Чечни рассказал о том, как солдаты ВСУ бросили бойца.

Российский чиновник Рамзан Кадыров показал в собственном Telegram-канале видео с попавшими в плен украинскими военнослужащими. Известно, что противник был захвачен силами чеченского подразделения около Белгороровки. Утосняется, что ВС РФ смогли узнать подробности о проведении подготовки защитников Украины. Новобранцы отметили, что пошли на поле боя из-за объявленной киевским режимом мобилизации. Их тренировали только "компать ямы и колоть дрова".

Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся своими историями о том, как оказались на передовой. С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая - это неизменный алгоритм действий командования ВСУ. Рамзан Кадыров, глава Чечни

В ролике трое пленных рассказали, что прибыли на фронт всего два дня назад. Один из них пожаловался российским представителям на то, что его бросили товарищи, причем они забрали его автомат взамен заклинившего у них оружия. Молодой человек добавил, что у него больные ноги, поэтому он вылезал из землянски последним. Он услышал взрывы на земле, запутался в ветках, после чего - потерял сознание.

И тут кричат "Хохол, мы тепловик видим, не бойся, вставай, ничего не будет, бросай автомат". У меня автомата не было, я бронежилет отстегнул,... меня человек почти на руках вынес с леса, у меня ноги отказали... с "Ахмата" батальона" военнопленный

Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на марьинском направлении.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95