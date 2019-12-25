Кадыров обратился к Зеленскому с требованием извиниться перед Путиным

Глава Чечни упомянул, что совсем скоро Зеленский может стать экс-президентом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский получил совет от главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот настоятельно рекомендовал украинскому лидеру как можно скорее позвонить президенту РФ Владимиру Путину и извиниться перед ним. Об этом он сказал на выступлении перед силовиками.

На фоне ситуации на Украине, Кадыров собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Он упомянул, что совсем скоро Зеленский может стать экс-президентом Украины.

Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому: пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее мы сообщили, что Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры.

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