Кадыров нокаутировал директора ансамбля "Заманхо"

Глава Чечни вышел на бой против Рената Цакаева.

Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танца "Заманхо" Рената Цакаева. Ролик со спортивным мероприятием появился на личной странице главы Чечни в социальной сети "Вконтакте". Чиновник уточнил, что сначала он тренировался в спортивном зале с офицером СОБРа Тимирланом Эдиловым, а также со своими помощниками Умаром Даудовым и Усманом Буруевым, солистом филармонии Майрбеком Хайдаровым.

Глава республики рассказал, что в начале первого раунда его соперник по поединку не собирался отдавать победу, но уже во втором раунде Кадырову удалось отправить его в нокаут. Спустя пять секунд Цакаев поднялся, но пропустил серию ударов.

До третьего раунда дело не дошло, Ренат пропустил серию ударов и снова оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение моего оппонента техническим нокаутом заявление Рамзана Кадырова

Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков.

Видео: VK / Рамзан Кадыров