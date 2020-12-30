В Чечне ответили ингушским тейпам, обратившимся к Кадырову из-за стрельбы

Их попросили побеседовать и представить доказательства вины убитых ингушей.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ответил ингушским тейпам, обратившимся к главе республики Рамзану Кадырову из-за стрельбы в Грозном. Он опубликовал видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

Он пригласил их побеседовать и представить доказательства вины убитых ингушей. Ранее группа ингушских тейпов обратилась к Кадырову с требованием освободить родственников погибших.

В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. Магомед Даудов, спикер парламента Чечни

Перестрелка в Грозном, в результате которой был убит сотрудник патрульно-постовой службы, произошла 28 декабря. Еще один полицейский был ранен и госпитализирован.

Ранее Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны.

Видео: Instagram / @lord_095