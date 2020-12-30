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В Чечне ответили ингушским тейпам, обратившимся к Кадырову из-за стрельбы

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Их попросили побеседовать и представить доказательства вины убитых ингушей.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ответил ингушским тейпам, обратившимся к главе республики Рамзану Кадырову из-за стрельбы в Грозном. Он опубликовал видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

Он пригласил их побеседовать и представить доказательства вины убитых ингушей. Ранее группа ингушских тейпов обратилась к Кадырову с требованием освободить родственников погибших.

В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше.

Магомед Даудов, спикер парламента Чечни

Перестрелка в Грозном, в результате которой был убит сотрудник патрульно-постовой службы, произошла 28 декабря. Еще один полицейский был ранен и госпитализирован.

Ранее Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны.

Видео: Instagram / @lord_095

Теги: грозный, ингушские семьи, магомед даудов, происшествие, рамзан кадыров, чечня
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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