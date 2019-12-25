Глава Чечни дал поручение руководству МВД и Росгвардии разобраться в ситуации.

Рамзан Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков. Глава Чеченской республики поручил правоохранительным органам проверить на пособничество к терроризму эти заявления, защищающие двух уроженцев Ингушетии. Соответствующая видеозапись с нападением на полицейских стала распространяться по социальным сетям 30 декабря. Позже родственники двух мужчин, убитых во время инцидента, попросили Кадырова предоставить доказательства их причастности к терроризму, а также выдать тела жертв. Глава региона прокомментировал ситуацию во время правительственного заседания.

Подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления…После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник заметил, что в регионе распространяются слухи о том, что убийство в центре Грозного двух граждан произошло из-за конфликта с силовиками, связанного с отсутствием медицинской маски.

В Чечне ответили ингушским тейпам, обратившимся к Кадырову из-за стрельбы.

Фото: ЧГТРК "Грозный".