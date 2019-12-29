Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Конфликты на Ближнем Востоке распространяются из-за западного влияния.

Рамзан Кадыров назвал план Дональда Трампа преступлением против мусульманского мира. Речь идет о проекте по ближневосточному урегулированию или "сделке века". По мнению чиновника, документ грубо нарушает нормы международного права. Об этом сообщили "РИА Новости".

Накануне глава Чечни встретился с советником президента Палестины Махмудом Аль-Хабашем. Делегация из Палестины обсудила в России развитие экономических, культурных и духовных связей. Кадыров и Аль-Хабаш согласились, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при участии Запада. Благоприятной почвой для этого становится отсутствие единства народов и лидеров.

Ранее раскрыты детали беседы о "сделке века" Путина и Нетаньяху в Кремле.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, BBC News