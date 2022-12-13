Кадыров: чеченские богословы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа

Группа Духовного управления мусульман ЧР готовы при необходимости уехать на СВО.

Российский чиновник Рамзан Кадыров рассказал о том, что чеченские богословы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа. Глава региона выложил в собственном Telegram-аккаунте видео, на котором показал тренировки. Он отметил, что богословы выразили свою готовность принять участие в специальной военной операции на Украине в том случае, если это потребуется. Религиозные деятели намерены внести свой вклад в победу государства над "слугами сатаны".

Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев, во главе первой группы из Духовного управления мусульман ЧР прошел успешную подготовку в Российском университете спецназа… Богословы готовы при первой же необходимости отправиться в зону СВО. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни объяснил, что инструкторы обучили добровольцев безопасному обращению с оружием, а также базовым навыкам тактико-огневой подготовки, оказания доврачебной медицинской помощи.

Полиция Петербурга разыскивает десятки сбежавших из военных частей.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95