В отношении всех сбежавших возбуждены уголовные дела по 337 статье УК РФ.

Полиция Петербурга разыскивает десятки сбежавших из военных частей после объявления мобилизации. Такие поручения начали поступать полицейским из Военно-следственного управления по Западному военному округу начиная с декабря, пишет "Фонтанка".

В отношении всех сбежавших возбуждены уголовные дела по 337 статье УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий).

По информации 47news, большинство разыскных дел касается побегов из частей, расположенных в Выборгском районе Ленобласти.

Напомним, что в Ленобласти отменили почти 400 решений о мобилизации. Чаще отменялись решения из-за возраста и количества детей. Это произошло из-за слабого обновления базы данных военкоматов. В декабре 2022 года закончили оцифровку всех документов.

Ранее Кадыров опубликовал кадры с попавшими в плен в районе Белогоровки украинскими военными. Глава Чечни рассказал о том, как солдаты ВСУ бросили бойца.

Фото: Piter.tv

