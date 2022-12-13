В Ленобласти отменили почти 400 решений о мобилизации

По итогам 19 заседаний отменили 394 решений районных комиссий о частичной мобилизации. Об этом рассказал вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин в эфире "ЛенТВ24".
По словам Ильина, чаще отменялись решения из-за возраста и количества детей. Это произошло из-за слабого обновления базы данных военкоматов. Ильин добавил, что в декабре 2022 года закончили оцифровку всех документов.
Ранее неизвестный в черном ночью поджог военкомат в Братске. СМИ: полиция ищет подозреваемого.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все