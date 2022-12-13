Неизвестный в черном ночью поджог военкомат в Братске

СМИ: полиция ищет подозреваемого.

Неизвестный в черной одежде ночью поджог военкомат в Братске, расположенном в Иркутской области. Соответствующей информацией поделились местные Telegram-каналы. Они пояснили, что очевидцы заметили возгорание в здании, расположенном на Рябиновой улице около двух часов утра 9 декабря. В момент инцидента в пострадавшем помещении находились два человека - полицейский и женщина-охранник. Сотрудники вызвали на месте происшествия бригаду пожарных. К моменту прибытия спасателей пламя успело распространиться на территорию в 40 квадратных метров. Повреждена кровля здания и освещение. Никто из людей не пострадал. После изучения материалов с камер видеонаблюдения, на месте специалисты заметили подозрительного человека, одетого во все черное. Злоумышленник перелез через металлическое ограждение. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемого.

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Фото и видео: Telegram / BAZA, Shot