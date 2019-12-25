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Качество обслуживания пассажиров в Пулково признали лучшим среди аэропортов Европы
Сегодня, 14:17
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nadezhda_sib

Качество обслуживания пассажиров в Пулково признали лучшим среди аэропортов Европы

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В прошлом году помимо привычных требований к качеству обслуживания появились новые в связи с пандемией.

Аэропорт Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров в 2020 году по результатам исследования Международного совета аэропортов (ACI). Об этом накануне сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Аэропорт соревновался в категории воздушных гаваней, которые приняли 15-25 млн пассажиров в год в 2020 году. Его работа оценивалась по 34 критериям, среди них — доступность, навигация, чистота терминала, работа сотрудников на регистрации и досмотре, парковочный комплекс, услуги бизнес-салонов и другие. 

В этом году в большей степени награды присуждаются тем аэропортам, которые прислушались к своим клиентам и адаптировали свои услуги к их изменяющимся потребностям и ожиданиям в очень сложных обстоятельствах.

Луис Фелипе де Оливейра, генеральный директор ACI World.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Smartavia запускает регулярный рейс из Петербурга в Тюмень. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт, качество обслуживания, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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