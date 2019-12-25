Smartavia запускает регулярный рейс из Петербурга в Тюмень

Перелеты будут осуществляться 4 раза в неделю.

Авиакомпания Smartavia открыла новые прямые рейсы из Тюмени в Петербург, первый перелет запланирован на 25 апреля. Об этом сообщили в официальной группе тюменского аэропорта "Рощино".

Полеты из Тюмени в Петербург и обратно будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из "Рощино" самолеты вылетят в 1.45, прибудут в "Пулково" в 6.50, обратные рейсы запланированы на 7.30, посадка в Тюмени состоится в 8.40 Стоимость билета составит 4150 рублей, билеты уже можно приобрести.

Перелеты будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-700", рассчитанных на 148 пассажиров.

Назван самый дешевый рейс по России на 8 марта.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino