Кабо-Верде выдала США дипломата Венесуэлы

В США он обвиняется в отмывании 350 миллионов долларов.

Власти Кабо-Верде экстрадировали в Соединенные Штаты дипломата из Венесуэлы Алекса Сааба. Об этом информирует телевизионный канал RTC.

Согласно данным СМИ, Сааб был задержан правоохранителями летом прошлого года в ходе специальной операции. Ему предъявлено обвинение на территории США в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему в пользу правительства Венесуэлы.

По информации "РИА Новости", адвокат Сааба настаивал, что его выдача Соединенным Штатам является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между двумя государствами нет двустороннего договора об экстрадиции.

Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.

Ранее Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году.

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