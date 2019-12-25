Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году

После совершения преступления в РФ мужчина покинул территорию страны и изменил персональные данные.

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы, совершенного 27 лет назад в Республике Коми, Семена Гуцана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, летом 1994 года в Сыктывкаре Гуцан и его приятель убили 15-летнюю девушку с целью завладеть имуществом. После совершения преступления мужчины скрыли в другом регионе, а затем покинули территорию РФ. Отмечается, что Гуцан позже изменил свои персональные данные и стал Иваном Попа. Он был объявлен в международный розыск.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц). Подельник Гуцана был ранее осужден за совершение других преступлений на территории Молдовы.

Экстрадиция Гуцана стала возможной, так как российская сторона смогла доказать его причастность к совершенному преступлению. Дактилоскопическое исследование показало, что отпечатки пальцев и следы рук мужчины совпадают найденными в квартире, где была обнаружена мертвой несовершеннолетняя. Кроме того, портретное исследование показало, что Гуцан и Попа являются одним и тем же лицом.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что 15-летний подросток, найденный накануне мертвым в Рязанской области, был убит при совершении действий обрядово-культового характера.

Фото: СК России