СК: подросток в Рязанской области был убит во время исполнения оккультного ритуала

Одним из подозреваемых в убийстве мальчика является его бывший отчим.

15-летний подросток, найденный накануне мертвым в Рязанской области, был убит при совершении действий обрядово-культового характера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе расследования правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве несовершеннолетнего. Ими оказались его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, 29-летняя жительница Подмосковья.

По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. из сообщения СУ СКР по Рязанской области

Напомним, подросток пропал 8 октября. Он проживал вместе с семьей в поселке Стенькино Рязанского района. О пропаже мальчика в правоохранительные органы заявила мать, когда вечером не обнаружила сына дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 13 октября тело несовершеннолетнего, сокрытое под землей и мусором, с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе около деревни Знаменки.

Ранее ФСБ задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов.

Фото: СК России