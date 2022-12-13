Кабмин выделил 2 млрд рублей на переоснащение научных институтов в аграрной сфере

Михаил Мишустин сообщил о развитии "агронауки".

Российское правительство выделило 11 российским научным институтам, специализирующимся на продовольственной сфере, денежные средства на переоснащение зданий. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном оперативном совещании с членами кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что на указанные задачи государство направит два миллиарда рублей. Премьер-министр РФ призвал поддержать развития агронауки, так как для Москвы важно сформировать селекционно-генетическиц резерв.

Их получат 11 институтов, которые работают в сфере биологической промышленности, птицеводства и семеноводства. Это позволит им не только обновить приборную базу, приобрести современное оборудование, специализированную технику, но и подготовить высококвалифицированные кадры в своей области. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что летом 2022 года в ведение Министерства по сельскому хозяйству было направлено несколько научно-исследовательских институтов, которые выводят российские сорта сельскохозяйственных культур, породы для племенного животноводства, разрабатываются и выпускаются препараты для ветеринарии.

Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Фото и видео: Правительство России