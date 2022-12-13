Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан

Михаил Мишустин рассказал о новых возможностях для граждан страны.

Российское правительство на оперативном заседании в четверг 27 апреля одобрило законопроект, который предполагает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. В рамках выступления перед коллегами премьер-министр страны Михаил Мишустин заметил, что подобная инициатива позволит населению получать в будущем дополнительный доход, а также сформировать для себя финансовую подушку безопасности.

Правительство разработало поправки в законодательство, которые необходимы для запуска новой программы долгосрочных сбережений граждан... даст людям возможность создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель российского кабинета министров уточнил, что по новой федеральной программе клиент сможет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, а также перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо отдельные взносы. Эти средства будут софинансироваться властями в первые три года. Речь идет о добавлении до 36 тысяч рублей ежегодно. Распорядиться накоплениями россиянин сможет только спустя определенный период участия в данной программе или после ухода на пенсию.

Важно, что накопления будут защищены, система гарантий такая же, как при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше - это 2 млн 800 тыс. рублей Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поручил не снижать темпы в создании фортификационных сооружений.

Фото и видео: Правительство России