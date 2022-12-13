Мишустин поручил не снижать темпы в создании фортификационных сооружений

Глава кабмина РФ дал поручение представителю Минстроя.

Фортификационные сооружения для российских Вооруженных сил должны создаваться максимально быстро. Об этом председатель российского правительства Михаил Мишустин напомнил коллегам в рамках выступления на очередном заседании координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции на Украине. Чиновник добавил, что многие задачи еще предстоит выполнить. Однако темаы реали зации планов по текущему направлению должны оставаться высокими. Глава кабинета министров поручил министру по строительству держать на личном контроле ход проведения таких мероприятий.

Важное направление работы - это возведение фортификационных сооружений на линии размещения войск. Для таких целей задействованы значительные силы и средства, что уже позволило построить большое количество объектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений.

Фото и видео: Правительство России