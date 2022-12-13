Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений

Отставания по срокам поставок всего необходимого Вооруженным силам России недопустимы. Соответствующее заявление в рамках оперативного координационного совещания по обеспечению армии и потребностей специальной военной операции на Украине сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник назвал этот фактор наиважнейшим.
Где возможно, необходимо действовать с опережением, и для этого прошу постоянно отслеживать текущую ситуацию и, если требуется, без промедления вносить необходимые коррективы, в том числе непосредственно на промышленных площадках.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин сказал, что говорил с Путиным о новой модели госуправления.
Фото и видео: Правительство России
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