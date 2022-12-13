Мишустин заявил о недопустимости отступления от сроков поставок вооружений

Глава кабмина России назвал этот фактор "наиважнейшим".

Отставания по срокам поставок всего необходимого Вооруженным силам России недопустимы. Соответствующее заявление в рамках оперативного координационного совещания по обеспечению армии и потребностей специальной военной операции на Украине сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник назвал этот фактор наиважнейшим.

Где возможно, необходимо действовать с опережением, и для этого прошу постоянно отслеживать текущую ситуацию и, если требуется, без промедления вносить необходимые коррективы, в том числе непосредственно на промышленных площадках. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин сказал, что говорил с Путиным о новой модели госуправления.

Фото и видео: Правительство России