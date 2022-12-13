Мишустин сказал, что говорил с Путиным о новой модели госуправления

Глава кабмина РФ процитировал Томаса Фридмана.

Российские власти переходят к новой модели государственного управления, основанной на принятии решений согласно достоверным данным от первоисточников. Соответствующее заявление перед участниками Всероссийского просветительского форума "Знание" в Москве сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что кабинет министров обсуждал с главой государства процесс перестройки госуправления для того, чтобы система эффективнее работала для улучшения качества жизни каждого гражданина в стране.

Для этого, в том числе, перешли от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных. Смысл простой: получай информацию напрямую от первоисточника, минуя любых посредников, и обязательно учитывай обратную связь от граждан и бизнеса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил, что во внимание нужно принимать изменения в обстановке, отклонения от прогнозов экспертов и планов правительства. Михаил Мишустин призвал не ломать то, что и так хорошо функционирует. При этом важно разработать платформенную модель государственного управления. Спикер процитировал британского государственного деятеля Томаса Фридмана.

Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты, газель или лев. Когда встает солнце - нужно бежать... Томас Фримен, цитата

Михаил Мишустин объяснил, что ему нравится это высказывание иностранного коллеги, так как в государственном управлении это правило действительно работает.

Мишустин назвал самореализацию главной задачей для молодежи.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"