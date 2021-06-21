Кабмин увеличит число субъектов РФ, где бизнес сможет оказывать соцуслуги

Пилотный проект был запущен 2020 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшем будущем планируется увеличить количество субъектов страны, на территории которых бизнес сможет оказывать социальные услуги. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, число регионов увеличится с 16 до 29. Данный проект стартовал в 2020 году. В текущем году принято решение увеличить число субъектов РФ, участвующих в данной программе, почти вдвое.

Главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы у людей был широкий выбор организаций, где они могут получить такие услуги. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что частный бизнес поможет организовать и предоставить россиянам санаторно-курортное лечение, а также оказать паллиативную помощь и предоставить гражданам страны рабочие места. Сообщается, что для некоммерческих организаций будут предусмотрены меры господдержки.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит 25 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения.

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