Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения ГКБ № 40 Департамента здравоохранения Москвы заявил, что правительство выделит 25 млрд рублей для поддержки системы здравоохранения.
По словам Мишустина, кабмин и дальше будет оценивать объем и потребности необходимой поддержки на фоне ухудшения ситуация с коронавирусом.
Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят, -сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что в настоящий момент документ должен одобрить Совфед.
Видео: YouTube / Россия 24
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