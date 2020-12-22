Кабмин предложит возложить ответственность за газификацию на единого оператора

Александр Новак рассказал, что правительство подготовило" дорожную карту" газификации и новую концепцию.

Кабинет министров России предложит возложить ответственность за газификацию на единого оператора. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Чиновник инициировал возможность создания такого оператора. Сейчас за данное направление отвечает как сам регион, так и муниципалитеты, газоснабжающие организации, частично - владелец дома.

Мы предлагаем сделать в рамках этой концепции единого оператора, который бы, как и в электроэнергетике, отвечал за подключение непосредственно до забора домовладения, непосредственно до потребителя Александр Новак, вице-премьер России

Чиновник заметил, что на данный момент профильные ведомства подготовили концепции и "дорожную карту" газификации. В начале июня президент страны дал поручение "Газпрому" и Минэнерго поэтапно завершить газификацию к 2024 и 2030 годам. Для этого необходимо довести показатель до 83 процентов. Остальные 17% территорий станут получать услуги благодаря другому виду энергоносителей.

Новак: правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции.

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