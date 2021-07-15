Кабмин планирует ввести ответственность за умышленное затопление судов

Законопроектом будет установлена административная ответственность за нарушение и определены сроки удаления судов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров обсудит законопроект, которые подразумевает административную ответственность за умышленное затопление судов. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства РФ.

По его словам, в настоящее время кабмин проводит работы по расчистке акваторий российских водоемов от затонувших судов. Мишустин подчеркнул, что законопроект также позволит установить крайние сроки удаления затонувшего водного транспорта.

Впервые вводится административная ответственность для собственников за умышленное затопление судна, а также за отказ провести работы по его удалению. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее в Калининградской области частично ушел под воду рыболовецкое судно. При спуске судно накренилось набок, в результате чего оно частично затонуло. Чтобы избежать дальнейшего погружения траулера под воду, его закрепили с помощью тросов.

Видео: YouTube / Россия 24