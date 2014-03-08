У берегов Калининградской области частично затонул траулер

Траулер закрепили тросами, чтобы он не ушел под воду полностью.

В Калининградской области частично ушел под воду рыболовецкое судно. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел на побережье города Светлый во время спуска траулера "Капитан Лобанов" на воду. Сообщается, что при спуске судно накренилось набок, в результате чего оно частично затонуло. Чтобы избежать дальнейшего погружения траулера под воду, его закрепили с помощью тросов.

О пострадавших информации не поступало. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее у побережья Шри-Ланки загорелось судно с химикатами.

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