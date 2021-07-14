Кабмин Украины выделил $194 млн для вышедших на пенсию бывших силовиков

Чиновники направили переговорщика к людям, протестующим в Киеве.

Кабинет министров Украины выделил $194 млн для вышедших на пенсию бывших силовиков. Постановление принято чиновниками на заседании 14 июля. Глава правительства дал соответствующее поручение заместителю министра по вопросам социальной политики покинуть заседание, чтобы встретиться с протестующими около Верховной Рады активистами. Представитель кабмина должен разъяснить собравшимся постановление.

Правительство принимает сегодня постановление о материальной поддержке военных пенсионеров. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Уволенные с военной службы на Украине получают в общей сложности с июля по декабрь 2021 года из государственного бюджета 5,3 млрд гривен (почти 194 млн долларов). С 1 июля документ устанавливает ежемесячную доплату экс-военнослужащим, начальникам и составу МВД в размере 2 тысяч гривен (около 74 долларов) для 400 тысяч человек. Минимальная пенсионная выплата при этом составит 3 854 грн (140 долларов). Для участников боевых действий выплата составит практически такое же значение. Более 40 тысяч украинцев получат повышение к пенсии почти в 700 гривен (25 долларов).

У здания Верховной Рады начались столкновения между протестующими и полицией.

Видео: YouTube / КабМін