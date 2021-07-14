У здания Верховной Рады начались столкновения между протестующими и полицией

У здания Верховной Рады в Киеве начались столкновения между протестующими и полицией. Трансляцию митинга ведет местный телеканал "Украина 24". По информации от журналистов, в акции принимают участие бывшие представители правоохранительных и силовых структур государства, вышедшие на пенсию. Они предприняли попытку штурма здания парламента, в котором в настоящее время у депутатов проходит заседание.
Протестующих от Рады оттеснила полиция. После этого на улице завязалась драка. В настоящее время известно, что экс-силовики требуют от украинских политиков пересчета пенсий.
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Видео: Telegram/PavlovskyNews
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