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У здания Верховной Рады начались столкновения между протестующими и полицией

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Бывшие силовики просят увеличить им пенсии.

У здания Верховной Рады в Киеве начались столкновения между протестующими и полицией. Трансляцию митинга ведет местный телеканал "Украина 24". По информации от журналистов, в акции принимают участие бывшие представители правоохранительных и силовых структур государства, вышедшие на пенсию. Они предприняли попытку штурма здания парламента, в котором в настоящее время у депутатов проходит заседание.

Протестующих от Рады оттеснила полиция. После этого на улице завязалась драка. В настоящее время известно, что экс-силовики требуют от украинских политиков пересчета пенсий.

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Видео: Telegram/PavlovskyNews

 
Теги: верховная рада, пенсионеры, пенсия, протесты, силовики
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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