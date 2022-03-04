К запуску Babylon’s Fall приурочили динамичный трейлер

Игроки могут бесплатно пройти вступительную локацию.

К запуску кооперативного экшена Babylon"s Fall создатели проекта приурочили релизный динамичный трейлер. Ролик размещен на YouTube-канале компанией Square Enix и студией разработчиков PlatinumGames. Они рассказали, что уже сейчас все геймеры могут отправиться на операцию по захвату Вавилонской башни. Однако эта возможность не относится к тем, кто приобрел Deluxe-издание компьютерной игры, так как для них доступ к первому сезону открылся уже 28 февраля.

Игра официально выходит на игровых консолях PlayStation 5, PlayStation 4 и персональных компьютерах. Контент поддержки будет разбит на крупные обновления. Ожидается, что они будут выходить примерно раз в три месяца - по сезонам. Пользователи PlayStation 5 и PlayStation 4 уже могут ознакомиться с демоверсией проекта и бесплатно пройти по вступительной локации. Для этого маршрута предусмотрен как одиночный режим, так и кампания до четырех пользователей. Игрокам Steam придётся ждать выход демоверсии до конца марта.

Напомним, что первый сезон , получивший название Eternal Tower, завершится 31 мая. Авторы посвятили его коллаборации с NieR: Automata.

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Фото и видео: YouTube / Square Enix