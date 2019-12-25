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К закрытию кинотеатров в Петербурге присоединилась сеть "Каро"
Сегодня, 19:37
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fvbykov

К закрытию кинотеатров в Петербурге присоединилась сеть "Каро"

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В сети кинотеатров напомнили, что "полумеры" в такой ситуации неуместны.

Вечером в пятницу, 20 марта объявлено, что из-за угрозы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге временно закрылась сеть кинотеатров "Каро". Компания накануне ввела эти меры в Калининграде. Деньги за ранее приобретенные билеты на сеансы в компании пообещали вернуть автоматичеки. Представители "Каро" подчеркнули, что когда речь идет о безопасности зрителей, что "полумеры недопустимы".

Ранее к закрытию кинотеатров из-за коронавируса присоединились городские кинотеатры "Ленфильм", "Родина", "Аврора", а также сеть "Окко Кино", "Синема Парк" и "Формула кино". Также ряду закрытий присоединился "Мираж Синема"

Фото: Pixabay

Теги: закрытие, кино, коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Культура, Кино,

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