Сеть кинотеатров "Мираж" в Петербурге закрылась на карантин

Показы возобновятся после особого распоряжения.

В Петербурге и Ленобласти с 20 марта на карантин ушли кинотеатры "Мираж". Об этом накануне сообщила пресс-служба сети кинотеатров.

Карантин связан с распространением коронавирусной инфекции и постановлением администрации Петербурга. Согласно постановлению в городе запрещены до особого распоряжения все мероприятия численностью более 50 человек. То есть в Петербурге должны закрыться театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и Ленинградский зоопарк.

На карантин ушли следующие кинотеатры сети "Мираж":

Фото: ВК/ Мираж Синема