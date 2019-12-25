Сеть кинотеатров "Мираж" в Петербурге закрылась на карантин

В Петербурге и Ленобласти с 20 марта на карантин ушли кинотеатры "Мираж". Об этом накануне сообщила пресс-служба сети кинотеатров.
Карантин связан с распространением коронавирусной инфекции и постановлением администрации Петербурга. Согласно постановлению в городе запрещены до особого распоряжения все мероприятия численностью более 50 человек. То есть в Петербурге должны закрыться театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и Ленинградский зоопарк.
На карантин ушли следующие кинотеатры сети "Мираж":
Фото: ВК/ Мираж Синема
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