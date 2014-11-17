В Петербурге к сверхрасчетным ливням 5 августа готовятся 73 бригады "Водоканала"

При сверхнормативных ливнях с интенсивностью свыше 7,2 мм за 20 минут канализационная система не способна одновременно принять весь объем стоков.

В понедельник, 5 августа, в Петербурге ожидаются дожди, а в некоторых районах – грозы. Выпадет до 17 мм осадков. В связи с этим ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вывел на дежурство 73 бригады. Как сообщили в пресс-службе предприятия, система водоотведения функционирует в обычном режиме и готова к приему интенсивных осадков.

В городе находятся 73 бригады предприятия, которые внимательно следят за состоянием ливневой канализации в пределах зоны ответственности предприятия.

На предприятии добавили, что при сверхнормативных ливнях с интенсивностью свыше 7,2 мм за 20 минут канализационная система не способна одновременно принять весь объем стоков. Поэтому на улицах города могут возникнуть скопления воды, но после окончания ливня вся вода исчезает.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю теплоэнергетики проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах Петербурга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)