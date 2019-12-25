В Петербурге 5 августа местами прошумят дожди

Температура воздуха 5 августа в Петербурге +21…+23 градуса.

В Петербурге метеорологические условия продолжит формировать западная периферия циклона. При облачной с прояснениями погоде в регионе вновь пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 5 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Во вторник местами пройдут кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)