К концу года коллективный иммунитет работающих петербуржцев планируют довести до 90%

Процент непривитых работников предприятий в нашем городе, у которых есть медицинские противопоказания, должно быть не больше 20 от списочного состава всей организации.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что в Смольном планируют достичь 90% уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди работающих граждан до конца этого года. Об этом сообщил губернатор Петербурга по итогам заседания оперативного штаба в пятницу.

Так, процент непривитых работников предприятий в нашем городе, у которых есть медицинские противопоказания, должно быть не больше 20 от списочного состава всей организации. Это будет возможно, если не произойдет ухудшения эпидситуации по коронавирусной инфекции и сезонному гриппу.

Отметим, что ход вакцинации, а также обеспечить ее должен работодатель. За это предусмотрена административная ответственность согласно федеральному закону "О санитарно-эпидемическом благополучии населения".

Согласно последним данным на четверг, 11 ноября, в Северной столице первый компонент вакцины сделали 1 миллион 863 тысячи 290 человек – без учета вакцинированных "Спутником Лайт". Полностью закончили вакцинацию 1 миллион 983 тысячи 695 человек.

Ранее мы писали, что в двух районных администрациях Петербурга и комблаге произошли кадровые перестановки. Сразу же четыре чиновника за 1 день поменяли место работы.

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