К группе риска отнесли 38 российских банков

Именно такое количество кредитных организаций может лишиться лицензии в 2020 году.

К группе риска по отзыву лицензий относятся 38 российских банков. Об этом говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", о котором рассказали журналисты "РБК". Большинство из кредитных организаций в зоне риска располагаются в Москве. Специалисты не стали раскрывать общественности список. Известно, что в 2019 году Банк РФ в 2019 году реже отбирал лицензии у проблемных объектов.

Мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28 прокомментировали аналитики

Прогнозом на 2020 год стала часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки. К 1 января текущего года по стране работают 442 кредитных организации. На сайте регулятора отчетность по деятельности предоставляют 402 банка.

Ранее Минэкономразвития разработало проект допуска частных инвесторов на шельф.

