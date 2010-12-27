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К борьбе с борщевиком в Петербурге подключат химию
Сегодня, 6:48
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lesjasap

К борьбе с борщевиком в Петербурге подключат химию

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Чиновники будут ликвидировать растение при помощи химикатов.

В Смольном собираются бороться с борщевиком при помощи химических реагентов. На сайте администрации Петербурга опубликован документ, утверждающий порядок выполнения действий, направленных на недопущение роста и цветения данного растения. В тексте говорится о том, что борщевик  - специфическое растение, которые нельзя ликвидировать обычными методами. Чиновники прибегнут к химии, хотя прополку, косьбу и выкапывание этот способ не отменит. Однако для местного населения химикаты безопасны.

Ранее петербуржцы массово обращались с данными о местоположениях борщевика, так растение может вредить здоровью человека. Особенно - детям, которые не знают о его свойствах. Первым регионом, который объявил борьбу с борщевиком, стала Ленобласть. В 2019 году на эти цели выделено из бюджета 35 миллионов рублей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что борщевик окружил Петербург. Опасное растение появилось в Мурино, Кудрово и Буграх.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: борщевик, химия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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