Петербургские депутаты задумались о штрафах за выращивание борщевика

Периодически жители Петербурга жалуются на ожоги из-за контакта с растением.

Во вторник, 11 июня, профильная комиссия по экологической защите населения Законодательного собрания Петербурга провела заседание. Темой дня стал борщевик и способы борьбы с ним на территории города и области. Об этом сообщили в издании 78.ru.

Как отметила депутат фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, за последнее время от петербуржцев поступает все больше и больше жалоб на растение. Контакт с борщевиком оставляет ожоги. Особенно страдают жители Московского, Красносельского и Невского районов.

Штраф в Ленобласти за выращивание борщевика на участке уже есть. Нарушитель может заплатить до 50 000. Теперь комиссия хочет перенести эту меру и в Петербург. Но, как отметил начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Сергей Ляховненко, для Петербурга установленный в Ленобласти штраф несущественен, особенно для юридических лиц.

Таким образом, вопрос пока остается открытым.

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