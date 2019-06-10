Как ухаживать за ежами: советы эксперта

Самой основной ошибкой, которую допускают люди, является кормление ежей молоком.

Заводчик экзотических животных Тамара Дюпрэ рассказала в беседе с корреспондентом Piter.TV, как ухаживать за ежами. По словам специалиста, самой основной ошибкой, которую допускают люди, является кормление колючих любимцев молоком.

Самая основная ошибка людей, когда они видят ежика: "Ой, сейчас мы ему дадим молочка". Молоко вредно для ежей, как для домашних, так и для лесных. Если вы хотите порадовать лесного ежика, угостите его кусочком курицы или мяса. В домашних условиях ежики питаются сухим кормом для котят мелкой фракции. Можно давать куру, индейку, говядину, рыбий корм, гаммарусов. Если вы не слабонервный, то не помешает нашим колючим любимцам подкормка из тараканов, кузнечиков и сверчков. Кто боится, выпущены специальные консервы в баночке, где уже эта милая гадость перемолота. Тамара Дюпрэ

По словам специалиста, ежи отлично уживаются с людьми. Для их содержания многого не надо: домик и пространство, в котором они могли бы бегать.

Ежам нужен мешочек или домик, чтобы поспать, и пространство, где бегать, желательно беговое колесо. Покупается это оборудование единожды и дальше наш колючий любимец прекрасно себя чувствует на руках, складывает свои колючки и радует нас своей милой моськой. Это у нас девочка с окрасом енота. Тамара Дюпрэ

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Видео: Piter.TV