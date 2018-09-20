Как ухаживать за грызунами: советы эксперта

Piter.TV рассказывает об особенностях характера и ухода за маленькими питомцами.

В минувшие выходные, 25 и 26 мая, в Ленэкспо прошел фестиваль для любителей домашних животных МимиFest. Корреспонденту Piter.TV удалось пообщаться с организатором выставки "Праздник грызунов" Светланой Пажильцевой и узнать у нее об уходе за маленькими питомцами.

Грызуны уход и содержание

Как ухаживать за грызунами?

Они все живут в клетках. В первую очередь это нужно для безопасности маленького питомца, чтобы случайно не придавить его где-нибудь, не потерять, но еще с точки зрения безопасности ваших домашних вещей. Они грызут, провода, мебель, вашу любимую сумку, сапоги, что угодно. Лучше грызуна на основное время убирать в клетку и только на время прогулки выпускать, и то желательно не по полу. Они требуют общения обязательно, нужно с ними всеми общаться.

Чем кормить грызунов?

Есть специальные корма, так же как для кошек, собак, полнорационные. Вы просто покупаете коробочку корма, насыпаете в мисочку, наливаете в поилку воду. Можно добавлять какие-то фрукты, овощи, кашки, если речь идет, например, о крысах, но с кормлением проблем нет.

Грызуны живут стаями, или это одиночные животные?

Есть несколько типов грызунов. Например, крысы или песчанки, живут небольшими группами, обязательно однополыми, то есть вы держите либо мальчиков, либо девочек, они общаются между собой. А, например, такие зверюшки, как хомячки, они не любят никого, они живут по одной штучке.

Долго ли живут грызуны?

Грызуны очень сильно отличаются по сроку жизни. Если мы говорим про морскую свинку, кролика или шиншиллу, то здесь мы рассчитываем на 5-8 лет. Крысы, хомячки живут в среднем 2-3 года. Это быстроживущие животные. Для них это нормально, а владельцу нужно к этому привыкнуть, это не всегда просто, потому их держат обычно по несколько штук и добавляют в стаю.

Видео: Piter.TV