Вредное растение выросло вдоль дома №21 по Тележной улице.

В среду, 19 июня, в центре Петербурга избавились от борщевика. Об этом сообщила администрация Центрального района.

Вредное растение выросло вдоль дома №21 по Тележной улице.

На данный момент дом 21 на Тележной улице признан аварийным, расселен и находится в консервации. Территория огорожена забором. За уборку территории ответственна управляющая компания. Ее сотрудники уже скосили опасное растение с придомовой территории сказано в сообщении

Напомним, борщевик вызывает серьезные ожоги, которые могут довести человека до больничной койки. Поэтому в регионе борются с этим растением уже не первый год. Для муниципалов, которые не могут справиться с разрастанием борщевика, ужесточили закон. Юридических лиц начали штрафовать за бездействие на 50 тысяч рублей, физических – на 2 тысячи.

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