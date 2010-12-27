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В Колпино местный житель обнаружил в кустах новорожденную девочку
Сегодня, 18:31
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IRINA_CHALKINA

В Колпино местный житель обнаружил в кустах новорожденную девочку

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Мужчина обратился к патрулю Росгвардии.

В среду, 19 июня, в Колпино мужчина случайно нашел в кустах новорожденную девочку. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ленобласти.

Инцидент произошел в сквере на Советском бульваре. Местный житель гулял с собакой и услышал детский плачь из кустов. Известно, что младенцу, который лежал на земле было всего 2-3 часа от роду.

Мучжина попросил помощи у патруля Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали медиков. В данный момент ребенок находится под присмотром врачей. 

Личность матери, которая выбросила малышку в кусты, устанавливают. 

Ранее мы сообщали о том, что 15-летний мальчик сорвался с Яхтенного моста.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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