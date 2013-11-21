К World of Warcraft: Dragonflight выпустили релизный трейлер

Аддон выйдет в свет 28 ноября.

Создатели выпустили к компьютерной игре World of Warcraft: Dragonflight релизный, кинематографичный и геймплейный трейлер. В новом ролике продемонстрированы особенности дополнения, показаны новые локации. Стоит уточнить, что грядущее обновление для культовой серии MMORPG будет уже девятым по счёту. В него войдут новая играбельная раса (драктиры), а также класс пробудитель, которые работают исключительно в связке друг с другом. Разработки внедрили сюжетную линию и такую территорию как Драконьи острова. Выход аддона запланирован на 28 ноября.

Вышел трейлер комедии с Марией Шукшиной "Иван Семенов: Школьный переполох".

Фото и видео: YouTube / World of Warcraft