Вышел трейлер комедии с Марией Шукшиной "Иван Семенов: Школьный переполох"

Фильм выходит на экраны 24 ноября.

Вышел трейлер семейной комедии Марией Шукшиной "Иван Семенов: Школьный переполох". Режиссером проекта выступил звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов. Премьера запланирована на 25 ноября. Кроме Шукшиной в актерском составе также задействованы Александр Лойе, Валерия Дергилева, и другие. В центре истории окажется ученик элитной гимназии, которого перевели в обычную школу за неподобающее поведение и плохую успеваемость. Мальчику удается быстро найти себе новых друзей и организовать "банду". Исправить поведение ребенка пытаются классная руководительница Анна Антонова и школьный психолог. В итоге Ивану назначают наставницу — лучшую ученицу седьмых классов Аделаиду. Стоит уточнить, что фильм снят по мотивам советской книги "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника" Льва Давыдовича.

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Фото и видео: YouTube / Киноафиша