Вышел новый трейлер сиквела "Аватара"

Мировая премьера фильма состоится 16 декабря.

В сети появился новый трейлер фильма "Аватар: Путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина является продолжением фильма "Аватар", вышедшего в 2009 году.

Трейлер представил новые кадры сиквела, который продолжит историю солдата Джейка Салли, ставшего предводителем народа на"ви. Теперь он будет защищать Пандору от корыстных планов людей с Земли. Также в центре сюжета окажутся его дети.

Актеры Сэм Уорингтон и Зои Салдана вернуться к своим главным ролям. Также в фильме снялись Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и Мишель Йео. Мировая премьера второй части "Аватара" состоится 16 декабря 2022 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер-трейлер анимационного фильма "Элементаль" от студии Pixar.

Видео: YouTube / Avatar