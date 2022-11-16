Blizzard выпустила кинематографический релизный трейлер WoW: Dragonflight

Релиз игры намечен на 28 ноября 2022 года.

Студия Blizzard выпустила для геймеров кинематографический релизный трейлер компьютерной игры WoW: Dragonflight. Известно, что ролик приурочен к выходу препатча проекта на официальном YouTube-канале. Создатели показали в кадре несколько типов драконов, а также боевые полеты на них. Также зафиксированы новые мутанты и класс для персонажей-драктиров. Пользователи смогли увидеть и Алекстразу — одного из Аспектов. В новом патче будет возможность создать персонажа новой расы. Напомним, что полноценный релиз игрового дополнения Dragoflight для WoW запланирован на 28 ноября. С ним в игре добавятся новые локации, обновленная система талантов и профессий. Возрастное ограничение составляет 18+. данный предпатч станет девятым по счету для культовой версии MMORPG будет уже девятым по счёту.

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Фото и видео: YouTube / World of Warcraft