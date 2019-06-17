Инженеры ЗВО установили на Неве 140 понтонов

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) установили на Неве более 140 понтонов для запуска салюта в день празднования "Алых парусов". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Понтоны на песчаный пляж Петропавловской крепости доставляли частями по ночам, чтобы не создавать пробки на дорогах в дневное время суток. Доставку к песчаному пляжу Петропавловской крепости сопровождали инспекторы ВАИ.
Сейчас 140 понтонов образовали единую платформу, которая и станет площадкой для грандиозного фейерверка. Праздник "Алые паруса" состоится 23 июня.
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Фото: пресс-служба ЗВО
Видео: Piter.TV
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