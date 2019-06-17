Инженеры ЗВО установили на Неве 140 понтонов

Военные помогают в подготовке к празднику выпускников "Алые паруса".

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) установили на Неве более 140 понтонов для запуска салюта в день празднования "Алых парусов". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Понтоны на песчаный пляж Петропавловской крепости доставляли частями по ночам, чтобы не создавать пробки на дорогах в дневное время суток. Доставку к песчаному пляжу Петропавловской крепости сопровождали инспекторы ВАИ.

Сейчас 140 понтонов образовали единую платформу, которая и станет площадкой для грандиозного фейерверка. Праздник "Алые паруса" состоится 23 июня.

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Фото: пресс-служба ЗВО

Видео: Piter.TV