К 3,5 годам лишения свободы приговорен петербуржец за избиение сожительницы на почве ревности

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В Петербурге суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы мужчину за избиение сожительницы на почве ревности. Подробности дела сообщила прокуратура Невского района.

Суд установил, что в период с 11 по 14 сентября 2023 года подсудимый, находясь в одной из квартир дома по бульвару Красных Зорь, на почве ревности избил свою сожительницу. Она заезжала к мужчине за своими вещами.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на "Лесной" петербуржцы подрались из-за эскалатора.

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